برشلونة يتفوق على ريال مدريد في قمة مثيرة في ميامي (فيديو)

وجه برشلونة أول لكمة إلى ريال مدريد قبل بداية الموسم الجديد بفوزه 3-2 في مباراة قمة ودية مثيرة الليلة الماضية في ميامي.

وسيلتقي الغريمان التقليديان مرتين في أغسطس/ آب في كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم ورفعت مواجهتهما في كأس الأبطال الدولية من التوقعات، حيث حافظ برشلونة على علامة النجاح الكاملة في مبارياته الإعدادية للموسم الجديد.

وقال سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، لمحطة بريميير سبورتس التلفزيونية: “من الناحية البدنية نحن في حالة جيدة.. الفريق يفوز ويجب علينا فقط تصحيح الأخطاء”.

وأضاف: “نحن سعداء بالفوز.. الأمر كان لطيفا بالنسبة للمشجعين لأنه كان هناك العديد من الفرص رغم أن اللاعبين واجهوا صعوبات بسبب الحرارة والرطوبة”.

وبينما فاز برشلونة على يوفنتوس ومانشستر يونايتد، أنهى ريال جولته في الولايات المتحدة بلا أي انتصار بعد هزيمته أمام غريمه الكتالوني.

وقال زين الدين زيدان، مدرب ريال: “لا أهتم كثيرا بالهزيمة.. إنها مؤلمة دائما لكن الآن هي ليست أهم شيء”.

وتابع: “نحن في فترة الإعداد.. النتائج لم تكن كما نتمنى لكنها لن تغير أي شيء. الأهم هو الاستعداد للثامن من أغسطس (عندما يلتقي ريال مع مانشستر يونايتد في كأس السوبر الأوروبية)”.

وافتقد ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، الذي لا يزال في عطلة، لكن الفريقين كانا قريبين من قوتهما الضاربة.

واختار إرنستو فالفيردي، الذي تذوق طعم إثارة القمة الاسبانية مبكرا جدا في مسيرته كمدرب لبرشلونة، نيمار في تشكيلته رغم التكهنات المحيطة بمستقبل المهاجم البرازيلي في النادي.

ومع ذلك كان ليونيل ميسي هو الذي افتتح التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق فقط بمساعدة كرة بدلت اتجاهها قبل أن يضاعف ايفان راكيتيتش النتيجة بتسديدة قوية بعد تمريرة منخفضة من نيمار.

وكانت الجماهير التي ملأت استاد هارد روك على موعد مع ليلة مثيرة وكافح ريال مدريد ليعود للمباراة فوضع ماتيو كوفاتشيتش الكرة ببراعة في شباك الحارس يسبر سيليسن من عند حافة منطقة الجزاء ثم تعادل ماركو أسينسيو في الدقيقة الـ 36 بعد هجمة مرتدة خاطفة.

وبعد استراحة طويلة تم خلالها اطلاق الألعاب النارية والأضواء والموسيقى في أجواء تشبه نهائي دوري كرة القدم الأمريكية، بدأت المباراة من جديد بالإيقاع السريع نفسه.

ووضع جيرار بيكيه برشلونة في المقدمة مجددا في الدقيقة 50 عندما حول تمريرة نيمار من ركلة حرة إلى الشباك ليسجل هدف الفوز.

وهذه أول مرة يلتقي فيها الفريقان وديا منذ 1991 والثانية فقط خارج إسبانيا.. وبالنظر للنجاح الذي حققته المباراة فمن المتوقع أن يتكرر هذا الاستعراض مرة أخرى.

ورفع برشلونة الكأس بعد المباراة، لكن فالفيردي سيضع تركيزه في أن تكون تشكيلته في المستوى نفسه عندما يلتقي الفريقان مجددا بعد أسبوعين باستاد نو كامب لكن على لقب رسمي هذه المرة.