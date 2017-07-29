تقارير: انتقال نيمار لباريس سان جيرمان بات وشيكًا

أكد العديد من وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم السبت، أن نجم كرة القدم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا، مهاجم برشلونة الإسباني، سينتقل رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية الرياضية، اليوم، أن نيمار ينتظر فقط أن يسدد النادي الفرنسي قيمة الشرط الجزائي لبرشلونة والذي تبلغ قيمته 222 مليون يورو (259 مليون دولار) ليعلن رحيله رسميًا عن صفوف النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار أبلغ زملاءه في برشلونة بالقرار، أمس الأول الخميس، وهو اليوم الذي ترك فيه مران برشلونة بعد صدام مع زميله البرتغالي نيلسون سيميدو.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية الرياضية، أن الناديين “فتحا قناة اتصال بينهما لتحديد كيفية إتمام الصفقة”.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الفرنسي يرحب بسداد الشرط الجزائي في عقد نيمار، ولكنه يبحث عن طريقة لسداد أقل قيمة ممكنة لسلطات الضرائب الفرنسية وألا تتجاوز قيمة الصفقة 300 مليون يورو.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، إلى شبكة “إسبن”: “إذا أراد نيمار الرحيل، يعلم أن عليه سداد (الشرط الجزائي) للانتقال إلى أي فريق آخر، ولكن المشجعين والنادي يرغبون في استمراره”.

وأضاف: “عليهم سداد الشرط الجزائي حتى آخر بيزيتا. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لديه قواعد منظمة للعب المالي النظيف، وإذا انتهك أي نادٍ هذه القواعد سيتعرض للعقوبة”.

وكان بارتوميو أكد مجددًا قبل أيام أن نيمار ليس مطروحًا للبيع.