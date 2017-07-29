قائد برشلونة يوجه رسالة حاسمة إلى نيمار

‬‬قال أندريس إنييستا، قائد برشلونة، إنه يفضل بقاء زميله نيمار في الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني، على بيعه مقابل مبلغ ضخم، بعد تكهنات حول انتقال اللاعب البرازيلي إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية.

وذكرت تقارير صحفية أن سان جيرمان تفاوض مع برشلونة بخصوص نيمار، البالغ 25 عامًا، وربما يحطم الرقم القياسي لصفقة انتقال لاعب وسط فرنسا بول بوغبا إلى مانشستر يونايتد العام الماضي، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني (116.88 مليون دولار).

وقال إنييستا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ودية ضد الغريم ريال مدريد، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد: “لا أعتقد أن 200 أو 300 مليون يورو تمثل نفعًا أكبر لبرشلونة من الاحتفاظ بنيمار”.

وأضاف: “إنه واحد من أفضل لاعبي العالم، وأنا أريد أفضل اللاعبين في فريقي دائمًا ولا أشك في أنه سيستمر معنا”.

وتابع: “نود منكم (الصحفيون) عدم الاستمرار في توجيه أسئلة كثيرة عن نيمار، ولكن لكي ننهي الأمر توجد طريقة واحدة وهي أن يتحدث نيمار”.

وألغى نيمار، التي تزيد قيمة الشرط الجزائي في عقده على 200 مليون يورو (234.96 مليون دولار)، مشاركته في حدث بالصين خلال الأسبوع المقبل بسبب ما وصفه بأنه “الانشغال بشؤون الانتقال”.

وأقر إنييستا بحدوث مشادة بين نيمار وزميله نيلسون سيميدو، أمس الجمعة، لكنه قلل من شأن الواقعة وقال: إنها أخذت أكبر من حجمها بسبب تكهنات انتقال اللاعب البرازيلي.

وأوضح: “صحيح أن هناك واقعة حدثت، وكان من الممكن أن تظل حدثًا عارضًا ضمن حصة تدريبية، لكن بسبب قضية نيمار التي صارت ذائعة الصيت أصبح للواقعة أهمية أكبر بكثير، ولكن بالنسبة لنا في التدريب لا تعني شيئًا”.