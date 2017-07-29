برشلونة يقبل التفاوض مع باريس سان جيرمان بشأن نيمار

فتح نادي برشلونة الإسباني أبواب الرحيل للاعبه البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية اليوم السبت أن برشلونة وافق على التفاوض مع باريس سان جيرمان بشأن انتقال نيمار، رغم أن رئيس النادي “جوسيب ماريا بارتوميو” قال في وقت سابق إن الطريقة الوحيدة للسماح لنيمار بالرحيل هي دفع الشرط الجزائي والذي تبلغ قيمته 222 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أنّ والد نيمار (وكيل أعماله) قرر عدم التدخل وترك الأمر للناديين، لأن الفريق الفرنسي لا يود دفع قيمة الشرط الجزائي.

وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن برشلونة متمسك بضرورة الحصول على 222 مليون يورو، لفسخ عقد نيمار الذي انضم للفريق صيف العام 2013.

وقال بارتوميو أمس: “نريد أن يبقى نيمار، ولكن هناك شروطًا جزائية، إذا أراد أن يرحل، فليدفع”.

ورفض نيمار (25 عامًا) الحديث عن مستقبله للصحفيين خلال حدث دعائي.