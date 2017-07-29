فالفيردي هو من طرد نيمار من تدريبات برشلونة

ذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن المدرب إرنيستو فالفيردي هو من طرد نيمار من التدريبات بعد شجاره مع زميله البرتغالي نيلسون سيميدو الوافد الجديد على الفريق.

وكانت عدة وسائل إعلام قد تحدثت عن خلاف النجم البرازيلي مع زميله بعد تدخل قوي في التدريبات ومحاولته التهجم عليه لولا تدخل زملائه، مؤكدة أن نيمار غادر تدريبات الفريق وسط أنظار المدرب الإسباني فالفيردي الذي كان يتفرج على ما يقع دون أن يحرك ساكنًا.

وأكدت صحيفة “أس” أن قرار طرد نيمار من التدريبات صدر من المدرب المعروف بصرامته وبكونه كان دائمًا يتخذ قرارات صارمة ضد شجار اللاعبين حين كان مدربًا لأتلتيك بلباو ولم يرحم حتى نجوم الفريق من الطرد.

وبحسب الصحيفة، فالمدرب فالفيردي عبّر عن تذمره من تصرف النجم البرازيلي اتجاه زميله ومحاولته الاعتداء عليه رغم كون اللاعب البرتغالي ابتعد عن مكان الحادث ولم يرد على زميله في الفريق.

كما أن الحادث قد يؤثر على صورة النجم البرازيلي لدى زملائه لأنه تعامل بشكل سيئ مع وافد جديد يحتاج لدعم اللاعبين القدامى ليتأقلم بشكل سريع وسط المجموعة.

وزادت الهوة بين نيمار وجماهير برشلونة حيث كشف آخر استفتاء أجرته صحيفة “سبورت” الكاتالونية أن حوالي 90% من جماهير الفريق تعتبر أن النجم البرازيلي لا يحترم الفريق.