عارضة روسية سبب طلاق رودريغيز

انفصل جيمس رودريغيز لاعب وسط بايرن ميونخ الجديد وريال مدريد السابق عن زوجته دانييلا أوسيبنا بعد ست سنوات من الزواج، وسط تكهنات بشأن دخوله في علاقة جديدة مع عارضة أزياء روسية حسناء.

وأعلنت دانييلا، شقيقة ديفيد أوسبينا حارس آرسنال الإنجليزي، انفصالها عن رودريغيز مؤخرًا واتفاقهما على الطلاق بشكل ودي مع توزيع الأملاك بينهما.

ولم تظهر دانييلا إلى جوار رودريغيز خلال تقديمه في ناديه الجديد على سبيل الإعارة ولم تتحدث مطلقًا عن انتقاله للنادي البافاري عكس ما كان يحدث من قبل حينما كان في النادي الملكي.

يأتي ذلك وسط تقارير في كولومبيا واسبانيا تفيد بأن رودريغيز دخل في علاقة عاطفية مع عارضة الأزياء الروسية هيلغا لوفكاتي.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن علاقة رودريغيز مع لوفكاتي هي السبب في طلاقه وانفصاله عن أم بنته الوحيدة.

وتزوج رودريغيز من دانييلا وعمره 19 عامًا بينما كانت هي 18 عامًا فقط وجاء الانفصال بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ لمدة عامين على سبيل الإعارة.