ناجٍ من سقوط طائرة فريق شابيكوينسي يعود أمام برشلونة

قال شابيكوينسي، اليوم الجمعة: إن آلان روشل وهو واحد من 3 لاعبين في الفريق البرازيلي نجوا من حادث تحطم طائرة قُتل فيه 71 شخصًا في كولومبيا العام الماضي، سيشارك في السابع من أغسطس أمام برشلونة.

وأضاف شابيكوينسي في بيان عن المباراة الودية المقررة على ملعب “كامب نو”: “ستكون عودة آلان خطوة مهمة في برنامج تعافيه وستساعد في إحياء مسيرة النادي”.

وتابع: “نظرًا لأهمية هذه المباراة وحجم الأضواء المسلطة عليها، ستكون أفضل توقيت لعودة اللاعب”.

وفي نوفمبر الماضي سقطت طائرة فريق شابيكوينسي وهي في طريقها إلى كولومبيا لمواجهة أتليتيكو ناسيونال في نهائي كأس سودامريكانا، ونجا 6 فقط من 77 شخصًا كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

والناجون الثلاثة من اللاعبين هم الظهير الأيسر روشل والمدافع نيتو وحارس المرمى جاكسون فولمان الذي بُتر جزء من ساقه.

وقضى روشل أكثر من أسبوعين في مستشفى عقب الحادث وخضع لجراحة في الظهر.