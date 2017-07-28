باريس سان جيرمان يعرض نجمه على برشلونة لتسهيل ضم نيمار

يواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مساعيه للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، لاعب برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتجنب الوقوع في فخ مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.

وتشير تقارير إلى أن باريس سان جيرمان يتحتم عليه دفع ضرائب قد تصل إلى 70 مليون يورو في حال تعاقد مع نيمار، من خلال دفع الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة.

وقالت صحيفة “أس” الإسبانية، مساء الجمعة: إن باريس سان جيرمان سيعرض الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، في محاولة لإغراء برشلونة، للدخول في مفاوضات للتخلي عن نيمار.

وأضافت الصحيفة أن النادي الفرنسي قد يعرض لاعبين آخرين، كبليز ماتويدي أو لوكاس مورا، في محاولة لإقناع برشلونة بالتفاوض حول مستقبل نيمار البالغ عمره 25 عامًا.

يشار إلى أن النادي الكتالوني يرفض الجلوس على طاولة المفاوضات مع باريس سان جيرمان، وهو ما يعني أن الطريقة الوحيدة لضم نيمار هي بدفع الشرط الجزائي في عقده.

وانضم نيمار إلى برشلونة صيف العام 2013، قادمًا من سانتوس البرازيلي مقابل 88 مليون يورو.