بسبب نيمار.. رابطة الدوري الإسباني تشكو باريس سان جيرمان لليويفا

قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تقديم شكوى ضد نادي باريس سان جيرمان لليويفا بسبب سعي الأخير للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار لاعب برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت تقارير صحافية إسبانية وفرنسية إن الفريق الفرنسي سيدفع الشرط الجزائي في عقد نيمار والبالغ 222 مليون يورو، وضمه إلى صفوفه.

وأكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني نيته تقديم شكوى بحق باريس سان جيرمان.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن تيباس قوله “نعم سنفعل، سنشكو باريس سان جيرمان لليويفا، ما يحاولون فعله يخالف قواعد اللعب النظيف، القواعد المالية، والمنافسة في الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف تيباس “إن تم تجاهلنا سنأخذ القضية إلى المحاكم السويسرية، ولا نستبعد اللجوء إلى محاكم فرنسا وإسبانيا”.

وتابع “القضية تخص الدوري الإسباني، وليس برشلونة فقط، غدًا قد يكون ريال مدريد، أتلتيكو مدريد أو ناديا آخر”.

وأكد تيباس أن الشكوى ستقدمها رابطة الدوري الإسباني، وأنه لم يتلقّ طلبًا من برشلونة.