رونالدو: أنقذوا أطفال سوريا (صورة)

دعّم النجم البرتغالي كريتسانو رونالدو أطفال سوريا، وطالب بإنقاذهم من المعاناة التي تعيشها بلادهم بسبب الحرب.

ونشر رونالدو 4 صور على موقع التدوينات المصغر “تويتر”، وكتب فوقها “أنقذوا الأطفال”.

وكتب رونالدو فوق التغريدة: ” يمكن أن يحدث الكثير في 5 سنوات ولكن بالنسبة لبعض الأطفال اللاجئين، لم يتغير شيء.. لن ننساهم”.

يذكر أن رونالدو أعرب في وقت سابق عن غضبه بسبب ما يحدث من قتل وتشريد لأطفال سوريا، ووجه لهم دعمًا ماديًا ومعنويًا.

A lot can happen in 5 years but for some refugee kids, nothing has changed. Don’t forget about them. #Zaatari #Syria @SavetheChildren pic.twitter.com/f7BgY4gs2w

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧