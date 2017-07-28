نيمار يغادر مران برشلونة الأخير “غاضبًا” بعد مشاجرة مع سيميدو (فيديو وصور)

غادر البرازيلي نيما ردا سيلفا، تدريب فريقه برشلونة الإسباني الأخير، بسبب مشاجرة مع زميله سيميدو.

واتهم نيمار، زميله بالتدخل العنيف الذي قد يتسبب في إصابته وابتعاده عن الملاعب، وبدأ اللاعبان في الاشتباك حيث تدخل زملاؤهما بالفريق لفضّه.

وبعد فصل اللاعبين، غادر نيمار الملعب غاضبًا، دون أن يتكلم مع أحد.

فيديو شجار نيمار مع سيميدو بسبب التحام في المران !!! pic.twitter.com/If6KgHgzDe — BarcaArabNet (@BarcaArabNet) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

توتر وشجار بين نيمار وسيميدو في المران فجر اليوم الجمعة pic.twitter.com/HTmCOp7BiR — BarcaArabNet (@BarcaArabNet) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

يذكر أن نيمار لن يلعب اللقاء الودي المرتقب بين الغريمين برشلونة وريال مدريد في ميامي المقرر صبيحة ليلة السبت / الأحد المقبل، بسبب سفره في جولة آسيوية لتصوير مواد إعلانية.

وشارك نيمار في اللقاءين أمام يوفنتوس ومانشستر يونايتد، وتألق خلالهما بشكل كبير وسجل الأهداف الثلاثة لبرشلونة الذي فاز باللقاءين 2-1 و 1-0 .

ولا يُعرف إن كان نيمار سيعود إلى برشلونة أم سينتقل إلى باريس سان جيرمان مباشرة في صفقة قد تكسر كل الأرقام القياسية في تاريخ كرة القدم.