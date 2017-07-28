ماذا قال راكيتيتش لنيمار عن انتقاله إلى باريس سان جيرمان؟

حذّر إيفان راكيتيتش، نجم خط وسط برشلونة، زميله نيمار دا سيلفا من التفريط في شعبيته بين جماهير برشلونة في حالة انتقاله إلى باريس سان جيرمان، ومغادرة ملعب”كامب نو”.

وأبدى راكيتيتش تفهّمه لصعوبة القرار الذي سيتخذه نيمار، ولكنه أكد أن اللاعب البرازيلي سيفتقد إحدى ميزات اللعب لبرشلونة، قائلًا: “لن يجد المحبة التي يحظى بها هنا في أي مكانٍ آخر .. إنه جزء مهم من غرفة تبديل الملابس، وفرد من العائلة”.

وأضاف خلال تصريحات نقلها موقع “فوتبول إسبانيا: “كصديق وزميل، سأنصحه بالاستمرار، جميعنا نرغب في بقائه معنا، ولا يوجد ما أضيفه على ذلك لأنها ردة فعل طبيعية، وآمل أن يرى الأمور كما نراها نحن، وهو يعرف رأينا على أية حال”.

واختتم الدولي الكرواتي حديثه مؤكدًا على احترام القرار الذي سيصدر من نيمار.