استعدادًا للكلاسيكو.. ريال مدريد يصل مدينة ميامي الأمريكية

وصل فريق ريال مدريد الإسباني، إلى مدينة ميامي الأمريكية، فجر اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة الكلاسيكو، غدًا السبت، أمام برشلونة، ضمن بطولة كأس الأبطال الودية الدولية.

وجاء الملكي إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، قادمًا من لوس أنجلوس (كاليفورنيا)، حيث خسر الأربعاء، أمام مانشستر سيتي 4-1 ضمن منافسات نفس البطولة الودية.

وكان هناك ما يقرب من 100 مشجع بانتظار لاعبي الميرينجي على أبواب فندق “ماندارين” بمنطقة بريكل كي، وهي جزيرة صغيرة ملاصقة لحي بريكل في مدينة ميامي.

وصاح المشجعون بأسماء جميع اللاعبين تحية لهم، باستثناء البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم ينضم للمعسكر التدريبي بعد.

وكان لحارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس نصيب الأسد من صيحات المشجعين اللاتينيين بالأخص.

ومن المقرر أن يبقى الريال في ميامي حتى يوم الاثنين المقبل، ثم سينطلق منها إلى شيكاغو للمشاركة في مباراة النجوم للدوري الأمريكي لكرة القدم، قبل إنهاء جولتهم بالولايات المتحدة والعودة إلى إسبانيا.