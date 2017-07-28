نيمار يغادر معسكر برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية

ذكرت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الكاتالونية أن النجم البرازيلي نيمار لن يلعب اللقاء الودي المرتقب بين الغريمين برشلونة وريال مدريد في ميامي المقرر صبيحة ليلة السبت / الأحد المقبل.

وبحسب الصحيفة فالنجم البرازيلي سيغادر الولايات المتحدة الأمريكية متجهًا نحو آسيا من أجل مواعيد إعلامية، وسيبتعد عن الضغط الممارس حوله من طرف زملائه ووسائل الإعلام بشأن قضية رحيله عن برشلونة.

وشارك نيمار في اللقاءين أمام يوفنتوس ومانشستر يونايتد، وتألق خلالهما بشكل كبير وسجل الأهداف الثلاثة لبرشلونة الذي فاز باللقاءين 2-1 و 1-0 .

ولا يُعرف إن كان نيمار سيعود إلى برشلونة أو باريس مباشرة في صفقة قد تكسر كل الأرقام القياسية في تاريخ كرة القدم.