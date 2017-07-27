رئيس برشلونة يعلّق على أنباء انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان

أضاف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني المزيد من الغموض حول مستقبل البرازيلي نيمار مع الفريق الكتالوني.

وتشير تقارير إسبانية وفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان يقترب من ضم نيمار من خلال دفع الشرط الجزائي في عقده والذي يبلغ 222 مليون يورو.

وأشار بارتوميو، خلال مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إلى أن مصير نيمار في يده، متمنيًا استمراره مع الفريق الكتالوني.

وقال بارتوميو: “نيمار واحد من أفضل اللاعبين لدينا، ولا نريد أن نخسره، بل نريده أن يستمر”.

وأضاف: “يتبقى في عقده 4 أعوام، ولا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك، والكل يعرف أن القرار بيد اللاعبين، وهم من يحددون مصيرهم، وإذا أردنا الفوز فهذا يعني أننا بحاجة لأفضل اللاعبين، لهذا نحن بحاجة إلى نيمار”.

وانتقل نيمار (25 عامًا) إلى برشلونة صيف العام 2013 مقابل 88 مليون يورو، قادمًا من سانتوس البرازيلي.

وسجل اللاعب البرازيلي 105 أهداف في 186 مباراة مع برشلونة، وساهم في فوز الفريق بلقب الدوري الإسباني مرتين، وكأس الملك 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة، وكأس السوبر الإسباني مرة، وكأس السوبر الأوروبي مرة، وكأس العالم للأندية مرة.