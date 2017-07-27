ريال مدريد يبدأ إجراءات تمديد عقد كريم بنزيما

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تتفاوض مع ممثلي المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لتمديد عقده المنتهي صيف 2019 وهو ما يؤكد بقاءه في الفريق الموسم القادم مهما كان مصير صفقة التعاقد مع الفرنسي كليان مبابي من موناكو.

وانتقل بنزيما إلى ريال مدريد صيف العام 2009 قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي ومدد عقده العام 2014 وستكون المرة الثانية التي يحصل فيها على عقد جديد سيربطه بريال مدريد لغاية صيف 2021 أو صيف 2022.

وأصبح المهاجم الفرنسي العميد الرابع للفريق خلف كل من سيرجيو راموس ومارسيلو وكريستيانو رونالدو وهو ما يعطيه الحق في الجلوس مع القادة للتفاوض مع إدارة الفريق ودور كبير في غرف الملابس.

وفي حال تمديد عقد المهاجم الفرنسي سيصبح الويلزي غاريث بيل المرشح الأول للرحيل في حال التعاقد مع مهاجم موناكو رغم أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرفض رحيله ويفضل أن يبقى جميع اللاعبين الموسم القادم على الأقل.