جيرارد بيكيه يرغب في تغيير التحكيم على مستوى العالم

أكد الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أنه لا يحلم بالعمل كمدرب بعد الاعتزال مؤكدًا على حلمه الدائم برئاسة فريقه الذي يحبه، كما عبر عن رغبته في تغيير التحكيم في العالم لو تسلّم رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال بيكيه في تصريحات لمجلة يابانية ونشرتها صحيفة “أس”:” لن أعمل مدربًا بعد الاعتزال أريد أن أكون رئيسًا لبرشلونة فهو حلمي حين سأعتزل سأفعل كل شيء من أجل تحقيق ذلك في الفريق الذي أحبه”.

وعن المدرب الجديد لبرشلونة فالفيردي قال بيكيه: “غيّرنا الكثير من المدربين وبعنا واشترينا العديد من اللاعبين لكن فلسفة برشلونة لن تتغير قدوم فالفيردي يمنحنا بعض الحماس”.

وحول ما سيفعله لو تسلّم رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم قال المدافع المثير للجدل: “سأحاول تغيير أسلوب التحكيم بعيدًا عن الأحاسيس ولضمان أكبر قدر من العدالة ، سأغيّر محيط الحكام وأدخل التقنيات لمساعدتهم”.

وأكد بيكيه أنه نسي ما حدث الموسم الماضي من مشاكل تحكيمية وقال: “نعم، حقيقة، أعتقد أن التحكيم كان سيئًا في عدة لقاءات وحتى الحكام ليسوا راضيين عنها، لكنها جزء من الماضي وشخصيًا نسيتها مع بداية موسم جديد، العقلية تتغير وليس لدي تفكير سلبي حول الحكام”.

وتحدث مدافع برشلونة عن أمنياته في الموسم القادم وقال: “أريد أن أفوز وألعب لبرشلونة وهو ما يحفزني منذ كنت صغيرًا كنت أحلم باللعب لبرشلونة أريد أن ألعب مع الفريق لأطول فترة ممكنة”.