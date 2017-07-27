برشلونة ينافس ريال مدريد على كيليان مبابي

قالت تقارير صحافية فرنسية اليوم الخميس، إن برشلونة الإسباني قرر منافسة ريال مدريد والتعاقد مع النجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي.

وذكرت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية أن برشلونة يرغب في ضم مبابي في ظل تقارير عن اقتراب رحيل لاعبه البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية قالت قبل أيام إن ريال مدريد توصل لاتفاق مبدئي مع موناكو، للحصول على مبابي مقابل 180 مليون يورو، إلا أن نائب رئيس موناكو نفى ذلك.

ولفت مبابي (18 عامًا) الأنظار إليه بشدة الموسم الماضي، بعد أن قاد موناكو للتتويج بلقب الدوري الفرنسي والصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي 26 هدفًا وصنع 14 في 44 مباراة مع موناكو الموسم الماضي.

ويرتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبايرن ميون وليفربول يوفنتوس.