باريس سان جيرمان يطلب تخفيض قيمة صفقة نيمار

قالت تقارير صحافية فرنسية اليوم الخميس إن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي طلبت من نادي برشلونة الإسباني تخفيض مبلغ انتقال البرازيلي نيمار إلى الفريق الفرنسي.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية إن باريس يحاول تخفيض قيمة الصفقة، والتي تقدر بـ 195 مليون إسترليني (222 مليون يورو)، وهي قيمة فسخ عقد نيمار.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار سيحصل على 26 مليون إسترليني سنويًا في باريس سان جيرمان، وهو ما يعني أن الصفقة ستكلف الملاك القطريين 352 مليون إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان لا يجد صعوبة في دفع المبلغ، ولكنه يخشى مطاردة قانون اللعب النظيف.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الفريق الفرنسي قد يُضطر للتخلي عن عدد من لاعبيه لإنجاح الصفقة.