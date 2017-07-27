بعد اقتراب نهاية BBC هل ينتهي عصر MSN؟

عرف الصراع بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة بضع محطات عبر تاريخهما على جميع كل الأصعدة ومن بينها خطوط الفريقين، وشهد منذ صيف 2014 صراعا جديدا بين ثلاثي الهجوم عرف بصراع BBC وMSN.

وضمت خطوط هجوم الفريقين أفضل اللاعبين في العالم فمن جهة برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز ومن جانب ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بيل.

ومنذ الموسم الماضي أنهى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عهد BBC من خلال عملية المداورة التي اتبعها وبسبب غياب الويلزي غاريث بيل بسبب الإصابة والتغيير في خطط اللعب من 4-3-3 إلى 4-4-2 رغم تواجد اللاعبين الثلاثة لكنهم لم يستمروا في اللعب سويا كثلاثي لا يناقش ومنحت الفرصة للمهاجم ألفارو موراتا وماركو أسيسنسيو وإيسكو ولوكاس فاسكيز للعب في عدد مهم من اللقاءات.

ولا يتوقع أن يستمر الثلاثي في التواجد بشكل -أيضا- مستمر الموسم القادم سواء تعاقد الفريق الملكي مع الفرنسي الشاب كليان مبابي أو استمر اللاعبون أنفسهم لكون المدرب الفرنسي سيواصل سياسة المداورة نفسها وإراحة نجوم الهجوم والتنوع في الخطط ما يجعل من BBC خارج نطاق المنافسة كثلاثي هجوم مستقر.

وفي الجانب الكتالوني حافظ المدرب لويس إنريكي على استقرار الثلاثي MSN ولم يرحهم سوى مرات قليلة أو غاب أحدهم بسبب الإصابة وهو ما منحهم الفرصة للسيطرة على لقب أفضل ثلاثي هجوم في العالم بأرقام خيالية طيلة 3 مواسم.

ويعرف الصيف الحالي جدلا كبيرا حول مصير أحد أضلع ثلاثي هجوم برشلونة وهو البرازيلي نيمار والذي لازال مصيره غير محسوم بشأن بقائه في الفريق أو الرحيل نحو باريس سان جيرمان.

وفي حال رحيل نيمار سينتهي عهد MSN أحد أفضل ثلاثي الهجوم في التاريخ وحتى في حال استمراره فالصراع مع ثلاثي ريال مدريد BBC انتهى منذ الموسم الماضي لعدم استقرار خط هجوم الفريق الملكي وتنوع لاعبيه.