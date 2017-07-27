استقالة رئيس الاتحاد الإسباني “الموقوف” من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم عن استقالة انخيل ماريا بيار رئيس الاتحاد الاسباني الموقوف، من منصبه كنائب لرئيس الاتحاد الأوروبي وكذلك من عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري.

واحتجز بيار وابنه جوركا إضافة لمسؤولين اثنين آخرين في اتحاد كرة القدم يوم الـ 18 من يوليو/ تموز بسبب مزاعم تتعلق بالاختلاس وتزوير وثائق.

ونفى بيار كل الاتهامات.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي: “قدم انخيل ماريا بيار استقالته الفورية من منصبه كنائب لرئيس الاتحاد الأوروبي وكعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد.”

وأضاف البيان “وبناء على الاستقالة فإن بيار لن يكون له أي دور أو عمل رسمي في مؤسستنا”.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن رئيسه ألكسندر تشيفرين قبل استقالة بيار ووجه إليه الشكر على ما قدمه من خدمات للكرة الأوروبية طوال سنوات عمله.

وأشار الاتحاد القاري “وبالنظر إلى الإجراءات القضائية الجارية في إسبانيا فإننا لن نعلق أكثر من ذلك على هذه القضية”.

وترأس بيار، وهو لاعب سابق في أتليتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، الاتحاد الإسباني لمدة 29 عاما.

وبعد إيقاف بيار اختار الاتحاد الإسباني لكرة القدم خوان لويس لاريا رئيسا مؤقتا له.