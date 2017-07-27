زيدان: من الوارد رحيل أحد أضلاع (BBC)

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن إمكانية رحيل أحد أضلاع الثلاثي الهجومي للفريق (BBC)، البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال زيدان في المؤتمر الصحافي عقب مباراة مانشستر سيتي الودية التي خسرها الميرنغي، أنه يتمنى بقاء الثلاثي، ولكن لا أحد يعرف ما الذي قد يحدث حتى 31 أغسطس المقبل، قبل إغلاق باب الانتقالات.

ورفض زيدان الحديث عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من موناكو بقوله “أنا مدرب للفريق ولست مسؤولًا عن سوق الانتقالات، ولا أحب الحديث عن لاعبين في فريق آخر”.

وخسر ريال مدريد ثاني مبارياته في كأس الأبطال الدولية من مانشستر سيتي بنتيجة 4-1 صباح اليوم الخميس.