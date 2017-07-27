نيمار سيظهر أمام وسائل الإعلام الجمعة

ينتظر أن يظهر النجم البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة أمام وسائل الإعلام يوم الجمعة القادم على هامش تظاهرة تنظمها شركة ” نايكي” للألبسة الرياضية؛ إذ يعتبر أحد أبرز النجوم الذين يعلنون عن منتجاتها، كما ترتبط بعقد طويل مع فريقه الإسباني.

وسيشارك النجم البرازيلي في التظاهرة وبعدها سيجيب عن أسئلة وسائل الإعلام التي بالتأكيد ستطرح أسئلة حول مستقبله وقضية رحيله عن برشلونة نحو باريس سان جيرمان.

وكانت عدة مؤشرات ظهرت في الساعات الأخيرة قد تغير موقف نيمار من العرض الفرنسي أبرزها تبرئته من تهمة التهرب الضريبي في البرازيلي ومحاولة برشلونة ضم صديقه ومواطنه فيليب كوتينيو من ليفربول.

وكثف برشلونة محاولاته في الأيام الأخيرة لضم نجم ليفربول في محاولة لضرب عصفورين بحجر أحدهما الضغط على نجمه نيمار للبقاء لكونه يرتبط بعلاقة صداقة مع كوتينيو منذ كان عمرهما 16 سنة وثانيهما التوافر على بديل مناسب في حال قرر الرحيل نحو باريس سان جيرمان الفرنسي.