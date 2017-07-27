من أجل مبابي.. جماهير ريال مدريد تضحي بالويلزي غاريث بيل

أجرت صحيفة “أس” الإسبانية استفتاء حول اللاعب الويلزي غاريث بيل وإمكانية بيعه لفريق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لفتح المجال لقدوم الفرنسي كليان مبابي من موناكو في صفقة كبيرة.

ولا يخفي البرتغالي جوزيه مورينهو مدرب مانشستر يونايتد رغبته في ضم النجم الويلزي الذي يعرف الدولي الإنجليزي الممتاز جيدا وأكد أنه يتمنى دائما تواجد لاعبين يمنحونه إمكانيات كثيرة في الفريق.

وصوت حوالي 73 في المائة من رواد الموقع الإلكتروني للصحيفة الإسبانية لفائدة بيع النجم الويلزي لفريق مانشستر يونايتد وجني مبلغ مهم يساعد في ضم الشاب الفرنسي.

وشارك في الاستفتاء حوالي 50 ألف شخص.