الاتحاد الإسباني لكرة القدم يختار بديلًا لرئيسه الموقوف

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين خوان لويس لاريا رئيسًا مؤقتًا له اليوم الأربعاء بعد إيقاف انخيل ماريا بيار لمدة عام عقب القبض عليه في إطار تحقيق فساد.

ورفض قاض الإفراج عن بيار بكفالة، واتّخذ المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا قرار إيقافه لمدة عام، أمس الثلاثاء وسيحصل أمين الصندوق لاريا (71 عامًا) على منصبه.

وقال لاريا خلال اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد الإسباني: “نمر بلحظات حساسة.. لكن هذا لن يوقف الاتحاد الإسباني عن المضي قدمًا”.

وينفي بيار، رئيس الاتحاد الإسباني منذ 29 عامًا، مزاعم تتعلق بالاختلاس وتزوير وثائق.