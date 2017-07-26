نائب رئيس موناكو يكشف مصير كليان مبابي النهائي

تحدث فاديم فاسيلييف نائب رئيس موناكو والرئيس التنفيذي للفريق عن مستقبل نجومه الباقين في الفريق، مؤكدًا عدم وجود اتفاق مع ريال مدريد أو أي نادٍ حول النجم الشاب كليان مبابي.

وقال فاسيلييف لـ”فرانس فوتبول”: “لدينا عدد كبير من الاهتمامات باللاعب، والذي يعتبر حاليًا أكبر صاعد في كرة القدم العالمية، لكننا لم نتوصل إلى أي اتفاق مع أي فريق حول كليان مبابي .”

وأضاف نائب رئيس موناكو: ” نتفاوض لتمديد عقده، لكن يجب علينا عدم الضغط على اللاعب، وأن نترك له الوقت لكونه تحت ضغط إعلامي كبير، ولا تنسوا أنه يبلغ من العمر 18 سنة فقط.”

وأكد فاديم فاسيلييف أن الثنائي توماس ليمار وفابيانو، سيبقيان مع الفريق رغم كون عدة فرق مهتمة بضمهما خاصة أرسنال الإنجليزي، وأضاف: ” سيبقيان معنا.. لديهما موهبة رائعة لكنهما جزء من الفريق الحالي، وليسا للبيع.”

كما أكد نائب رئيس موناكو أن فريقه ما زال في سوق الانتقالات لشراء لاعبين جدد لتعزيز صفوفه بعد رحيل عدة نجوم خلال الصيف الحالي.