بيكيه يفسر سبب تغريدته عن بقاء نيمار

بعد أيام من التكهنات أوضح جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، سبب نشره صورة في وقت سابق مع زميله في الفريق نيمار وكتابته عليها تعليقَ “سيبقى”.

مستقبل نيمار مع برشلونة أصبح مجهولا على الرغم من سريان تعاقده مع الفريق الكتالوني في ظل اهتمام باريس سان جيرمان بضمه مع دفع 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده مع البلوغرانا.

وتحدث بيكيه في مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء: “نشرت تلك الصورة بعد حديثي مع نيمار، ونظرا لإحساسي بعد اللقاء كانت لحظة استرخاء ليس هناك شيء غير عادي”.

وأضاف المدافع الإسباني: “نيمار هو الوحيد القادر على حسم الموضوع وهو من عليه الرد على السؤال، بالنسبة لي أرغب أن يستمر معنا وأتمنى أن تمر الأمور بهذه الطريقة”.

وأكد بيكيه أن اللاعب سعيد بالتواجد مع زملائه، كما تحدث عن الحوارات التي جمعته بمجموعة من لاعبي الفريق في غرف الفندق وأكد أنها كلها كانت بهدف التأكيد على رغبتهم في بقائه وقيمته بالنسبة للمشروع الرياضي للفريق.

كما تحدث خافيير ماسكيرانو عن زميله البرازيلي، موضحا: “القرار يعود لنيمار والذي سيكون نتيجة عدة أشياء مرت بفكره، بالنسبة لنا أكدنا له إحساسنا ورغبتنا ببقائه إنه لاعب مهم لنا في الملعب وخارجه ويعني بقاؤه الكثير للفريق”.

من ناحية أخرى، تحول النجم البرازيلي لمعشوق جديد لجماهير الكامب لتألقه وفنياته الرائعة في المواسم الأربعة التي قضاها في صفوف الفريق، لكنها جماهير -أيضا- تعشق الوفاء لفريقها الكاتالوني ورمز المنطقة الإسبانية.

وأجرت صحيفة “سبورت” الكاتالونية عدة استفتاءات لمعرفة رأي الجماهير في مسلسل النجم البرازيلي وقضية رحيله نحو باريس سان جيرمان وعدم خروجه للصحافة ليؤكد بقاءه أو الرحيل.

وطالب 84% من الجماهير التي شاركت في الاستفتاء النجم البرازيلي بتوضيح موقفه بسرعة والإعلان عن وفائه لقميص برشلونة وعدم التلاعب بإدارة الفريق.

???? الجماهير في ملعب فيداكسفيلد تصرخ لنيمار “لا تذهب”، وهو يسدد ركلة جزاء في آخر المران. pic.twitter.com/80CjlRPc5l — BarcaArabNet (@BarcaArabNet) July 25, 2017

وعلى صعيد مؤتمر الإسباني أوناي إيمري، مدرب باريس سان جيرمان، تجنب الحديث عن قضية اللاعب البرازيلي وانتقاله لصفوف الفريق الفرنسي، مؤكدا أنه يركز على لاعبيه وعلى استعدادات الفريق لكأس الأبطال الفرنسية، والتي تجمعه بموناكو، يوم السبت المقبل، في طنجة المغربية.

وقال إيمري في اللقاء مع الصحافة: “هناك فترات للحديث عن كل القضايا، بعضها للحديث عن اللاعبين والبعض للحديث عن الاستعدادات والبعض للحديث عن اللقاءات وحاليا نحن نركز على لقاء موناكو في كأس الأبطال الفرنسية”.

وتحدث المهاجم الأوروغوياني إيدينسون كافاني عن الموضوع، قائلا: “هو لاعب كبير، نعم، نريد لاعبين مثله وإن جاء للفريق لاعب كبير سنستقبله بطريقة جيدة”.

وشارك نيمار في مباراة برشلونة الودية ضد يوفنتوس وسجل هدفين فاز بهما فريقه مقابل هدف على البيانكونيري.

ويستعد برشلونة لملاقاة مانشستر يونايتد وديا، غدا الخميس، في إطار الكأس الدولية للأبطال.

وتوج النجم البرازيلي مع برشلونة بلقبي دوري إسباني وثلاث بطولات كأس ملك إسبانيا وبطولة كأس سوبر إسبانية ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.