زيدان وكريستيانو رونالدو حاولا ضم مبابي لريال مدريد

لم يضع ريال مدريد التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم موناكو، هدفا اليوم أو قبل أسابيع أو حتى شهور، لكن سعى النادي الملكي للتعاقد مع المهاجم الشاب عندما كان عمره 14 عاما.

إذ تمت دعوة مبابي لزيارة مركز تدريب ريال مدريد في ديسمبر/كانون الأول 2012 لبدء فترة معايشة والحياة في مدريد لكنه عاد إلى فرنسا لمواصلة مسيرته والتطور في موناكو.

ولكن لم يضع المهاجم، البالغ عمره 18 عاما، فرصة التقاط بعض الصور مع مثله الأعلى كريستيانو رونالدو، حيث قال والد مبابي عن رونالدو: “كان يقضي ساعات لمشاهدة مباريات رونالدو على الإنترنت لأنه من محبي ريال مدريد وكريستيانو رونالدو”.

وأضاف في مقابلة مع “كانال +” الفرنسية، في إشارة إلى الزيارة التي قام بها ابنه لملاعب ريال مدريد: “كان (زين الدين زيدان) يحاول التعاقد مع مبابي وعمره 14 عاما”، حيث كان مسؤولا على فريق الناشئين في النادي واكتشاف المواهب.

وقال اللاعب للقناة ذاتها: “زيدان حاول التعاقد معي عندما كان عمري 14 عاما، لكني عدت إلى فرنسا للانضمام إلى موناكو”.

وقال زيدان: “لقد وقع مبابي تقريبا لريال مدريد، لكنه ذهب إلى موناكو، نحن نعرف أنه جيد جدا، ورغم سنه الصغيرة لكنه يؤدي بشكل رائع”.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن نادي ريال مدريد توصّل لاتفاق مع موناكو لشراء اللاعب الشاب مقابل 160 مليون يورو (187 مليون دولار).

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “الـ 105 ملايين يورو، التي دفعها مانشستر يونايتد مقابل الحصول على خدمات بول بوغبا في الصيف الماضي، ستكون من الماضي خلال وقت قصير بعد إتمام صفقة اللاعب الأبرز في القارة الأوروبية.