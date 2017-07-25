إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لمدة عام على خلفية قضايا فساد

قرّر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا إيقاف كل من أنخل ماريا بيار، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وخوان بادرون، نائبه في الشؤون الاقتصادية، لمدة عام بشكل مؤقت، في انتظار نهاية محاكمتهما بتهم الفساد.

ويعتبر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا منظمة مستقلة عن الحكومة تهتم بشؤون الرياضة في البلاد، ويضم بين أعضائه مسؤولين حكوميين ومسؤولين من الاتحادات الرياضية وشخصيات مستقلة.

وقرر المكتب التنفيذي للمجلس اتخاذ قرار الإيقاف بعد مطالبة عدد من أعضائه مناقشة موضوع الرئيس ونائبه المعتقلين حاليًا في السجون الإسبانية.

وكان المجلس الأعلى للرياضة، أكد تحمله المسؤولية في السير العادي لكرة القدم الإسبانية رغم اعتقال رئيس الاتحاد ونجله ونائبه في قضايا فساد مسّت تسييرهم للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ورفض المكتب التنفيذي اتخاذ قرار بشأن الاتحاد الإسباني، رغم مطالبة خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، مناقشة الموضوع لكون المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد انتُخب منذ مدة قصيرة.