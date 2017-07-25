ماذا قالت صديقة نيمار السابقة عن علاقته الجديدة؟

تفاعلت برونا ماركيزين، الصديقة السابقة لنيمار، نجم برشلونة، مع علاقته الجديدة مع المطربة الأمريكية ديمي لوفاتو، وذلك بعد انفصالها عن الدولي البرازيلي بنحو شهر واحد.

وعلقت الممثلة الشهيرة في أمريكا الجنوبية على ارتباط صديقها السابق نيمار بمطربة البوب الأمريكية الشهيرة ، حيث نشرت رد فعلها على هذه العلاقة الجديدة على حسابها في إنستغرام ويبدو أنها تدعمها.

واستخدمت الممثلة الشابة كلمة “شيبو”، التي لها دلالة إيجابية باللغة البرتغالية.

وارتبط نجم برشلونة، البالغ من العمر 25 عامًا، في علاقة طويلة مع ماركيزين قبل انفصالهما في وقت سابق خلال الإجازة التي قضاها نيمار في البرازيل قبل انضمامه للفريق الكتالوني في معسكره الحالي في الولايات المتحدة.

وانفصل نيمار عن بيرونا الشهر الماضي دون أي أسباب، لكن بعدها بدأت تتردد شائعات بشأن إقامة اللاعب الشهير عدة علاقات نسائية منها علاقته مع عارضة الأزياء كارولين كابوتو، البالغة من العمر 23 عامًا.

ورغم ذلك ظهر نيمار مع مطربة البوب الأمريكية الشهيرة لوفاتو خلال مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية في الولايات المتحدة، يوم الأحد الماضي.

إذ صور نيمار نفسه على حسابه وهو يستمع إلى أحدث أغاني لوفاتو كما أبدى إعجابه بأحدث ما نشرته المطرب الأمريكية على حسابها على إنستغرام.

ومن المعروف أن لوفاتو أحد أشد المعجبين بفريق برشلونة الذي تفوق بهدفين مقابل هدف على يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي ووصيف بطل أوروبا، في أولى مباريات كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة وتألق خلالها نيمار وسجل هدفي النادي الكتالوني.

وشاهدت ديمي لوفاتو مباراة يوفنتوس من الملعب ونشرت عدة تحديثات على مواقع التواصل الاجتماعي من قلب الحدث كما أنه بعد نهاية المباراة سارت مع نيمار لعدة دقائق خارج الملعب ما يثير الجدل بشأن دخول النجم البرازيلي قصة جديدة مع المطربة الأمريكية لتعويض فشله في علاقته مع الممثلة البرازيلية.