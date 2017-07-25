تعرّف على قرار رونالدو الأخير بشأن البقاء أو الرحيل عن ريال مدريد

أكد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في تصريحات نشرتها اليوم صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه سيبقى مع نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لحصد المزيد من الألقاب.

وقال رونالدو في حواره مع الصحيفة الإسبانية: “الفوز بالألقاب المهمة مع النادي في الموسم الماضي كان أمرًا رائعًا، مثله مثل الألقاب الشخصية، القيام بذلك مرة أخرى سيكون شيئًا جيدًا”.

وكانت صحيفة “إيه بولا” البرتغالية ،قبل شهر تقريبًا، قد أعلنت أن كريستيانو رونالدو”32 عاما” يرغب في الرحيل عن ريال مدريد بعد اتهامه بالتهرب من تسديد 14 مليونًا و700 ألف يورو (17 مليونًا و100 ألف دولار) للضرائب الإسبانية.

ولم يكشف رونالدو عن قراره النهائي حتى وقت قريب، وقرر الذهاب في عطلة بدون الاجتماع بمجلس إدارة ريال مدريد للتفاوض حول مستقبله، بيد أنه مع مرور الوقت أعرب النادي الإسباني عن شعوره بالهدوء حيال هذا الأمر، كما أكدت الصحافة الإسبانية أنه سيبقى بين صفوف النادي المدريدي.

واختتم رونالدو حديثه قائلًا: “عليك أن تعمل بجد عامًا تلو آخر، سأستمر في القيام بهذا، كرة القدم هي حياتي وشغفي الأول”.