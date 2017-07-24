باريس سان جيرمان يواجه شبح الإخفاق في صفقتين كبيرتين

يواجه فريق باريس سان جيرمان شبح الإخفاق في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما فشل في الفوز بأي من الصفقات الكبيرة التي دخلها، وما زال يصارع على أكثر من واجهة لكن بآمال ضعيفة.

وأغلق موناكو الفرنسي مبكرًا الباب في وجه غريمه محليًا وأعلن رفضه بيع مهاجمه الشاب كليان مبابي لفريق فرنسي، رغم استعداد إدارة باريس سان جيرمان لدفع مبلغ يفوق ما يدفعه أي فريق أوروبي في اللاعب.

واتجه اهتمام الفريق الفرنسي للتشيلي أليكسيس سانشيز، الذي التقى إدارة باريس سان جيرمان في باريس سريًا ووافق على شروط الانتقال لصفوفه، لكن الفرنسي آرسين فينغر مدرب آرسنال أكد أن مهاجمه ليس للبيع وبأنه سيحتفظ به رغم كون عقده ينتهي في الصيف القادم.

وسيكون على الفريق الفرنسي انتظار موسم كامل للتعاقد مع سانشيز في صفقة حرة، إن لم يمدد عقده مع الفريق اللندني أو ينتقل نحو فريق آخر.

ورغم الصورة التي نشرها جيرارد بيكيه وتسريب الحوار الذي جمع ليونيل ميسي ولويس سواريز مع نيمار، ما زال الفريق الفرنسي يعمل على ملف الدولي البرازيلي بقوة ويبحث عن طريقة لدفع الشرط الجزائي دون خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وذكرت الصحف الفرنسية، اليوم، أن ملف نيمار لم يغلق نهائيًا لدى إدارة باريس سان جيرمان، خاصة بعد رفض برشلونة تعديل عقده وفشل الاجتماع مع والده في نيويورك.

صفقة نيمار تبقى الأمل الوحيد للقطري ناصر الخليفي، رئيس الفريق الفرنسي، لإنقاذ سوق الانتقالات وتنفيذ وعده بجلب لاعب كبير لصفوف فريقه.