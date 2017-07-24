هل بدأ مودريتش كسر نحس رقم 10 مع ريال مدريد بهذه المراوغة؟ (فيديو)

يبدو أن لاعب وسط ريال مدريد، لوكا مودريتش، استقر بالفعل في دوره الجديد بعد ارتداء القميص رقم عشرة، حيث أن هذا القميص كان له دور كبير في تألقه أمام مانشستر يونايتد، رغم الخسارة الودية.

وانتصر مانشستر يونايتد على بطل دوري أبطال أوروبا بركلات الجزاء الترجيحية في سانت كلارا، وذلك بعد أن كان ريال مدريد قد تمكن من معادلة هدف التقدم ليونايتد في الشوط الأول عن طريق النجم الرائع جيسي لينغارد بهدف أحرزه كاسيميرو من ركلة جزاء.

إذ تلقى لاعب الوسط الكرواتي الدولي كرة إلى جانب الراية الركنية ومر من البلجيكي مروان فيلايني ببراعة وحاول أن يضع الكرة بين قدميه لكن لاعب وسط يونايتد أغلق قديمه سريعا ليمر مودريتش ببراعة.

واقتنص مودريتش، الذي يرتدي الرقم نفسه مع منتخب كرواتيا رقم عشرة، بعد انتقال الكولومبي جيمس رودريغيز إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة في وقت سابق من الشهر الحالي.

وارتدى مودريتش القميص رقم 19 خلال مواسمه الخمسة الأولى مع النادي الملكي، إلا أن رحيل رودريغيز عن صفوف الفريق أتاح الفرصة للكرواتي للحصول على “الرقم الجذاب”.

وكان عدد من اللاعبين يسعون لارتداء الرقم عشرة مثل ماركو أسنسيو وإيسكو وآخرين، لكنه في النهاية ذهب للمخضرم مودريتش.

اللعنة

ويصف المشجع المدريدي هذا القميص بأنه كـ”اللعنة”، التي تطارد من يرتديه، حيث لم ينجح أي لاعب ارتدى هذا القميص مع الميرينغي في السنوات الأخيرة.

ويعتبر الكثير من عشاق ريال مدريد أنه منذ رحيل البرتغالي لويس فيغو عن الفريق إلى نادي إنتر ميلان لم يستطع أي لاعب تحقيق ما حققه فيغو في الخمسة مواسم التي قضاها مع الميرينغي منذ 2000 إلى 2005، حيث نجح في تحقيق 7 ألقاب، وفاز بجائزة أفضل لاعب في العالم مع النادي الإسباني.

ومنذ ذلك الوقت بدأت اللعنة تحل على كل من قام بارتداء القميص رقم “10”.