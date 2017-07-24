بعد التشكيك في حضوره للقاهرة.. نشر كواليس تصوير كريستيانو رونالدو لإعلان مصري

عرض الإعلامي المصري، عمرو أديب، فيديو حصري يتضمن كواليس تصوير لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو، لإعلان “حديد المصريين”، الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

وظهر بالكواليس التي عرضها “أديب” في برنامجه “كل يوم”، على قناة “ON E”، مساء الأحد، “رونالدو” خلال تصوير الإعلان، بصحبة رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة.

كما تضمن الفيديو لقطات لكواليس تصوير عدد من المشاهد التي تضمنها الإعلان بعدد من المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة.

وكان “رونالدو” قد ظهر في إعلان جديد لـ”حديد المصريين”، خلال شهر رمضان، تضمن لقطات للترويج لعدد من المناطق السياحية والأثرية بمصر، إلا أن البعض شكك في أن هذه اللقطات تمت عن طريق شخص آخر بديل وعدم حضور رونالدو لمصر من الأساس.

ونشر “رونالدو” هذا الإعلان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث أعرب وقتها عن سعادته بالشراكة مع “أبو هشيمة”.

ولم يتسن لـ”إرم نيوز” التأكد من حضور رونالدو للقاهرة من عدمه في ظل السرية الشديدة التي أحاطت بالأمر.‎