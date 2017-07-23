هل دخل نيمار في علاقة نسائية جديدة؟ (فيديو)

أثار البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة الإسباني، الكثير من الجدل مؤخرا بشأن رحيله عن النادي الكتالوني وانتقاله المحتمل إلى باريس سان جيرمان لكن المهاجم الشاب ما زال يعيش حياة شخصية غير مستقرة بعد انفصاله عن صديقته بيرونا ماركيزين الممثلة البرازيلية الشهيرة.

وانفصل نيمار (25 عاما) عن بيرونا الشهر الماضي دون أي أسباب لكن بعدها بدأت تتردد شائعات بشأن إقامة اللاعب الشهير عدة علاقات نسائية منها علاقته مع عارضة الأزياء كارولين كابوتو البالغة من العمر 23 عاما.

ورغم ذلك ظهر نيمار مع مطربة البوب الأمريكية الشهيرة ديمي لوفاتو خلال مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية في الولايات المتحدة في وقت مبكر من صباح الأحد.

إذ صور نيمار نفسه على حسابه وهو يستمع إلى أحدث أغاني لوفاتو كما أبدى إعجابه بأحدث ما نشرته المطربة الأمريكية على حسابها على أنستغرام.

ومن المعروف أن ديمي لوفاتو إحدى أشد المعجبات بفريق برشلونة الذي تفوق الليلة الماضية بهدفين مقابل هدف على يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي ووصيف بطل أوروبا في أولى مباريات كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة وتألق خلالها نيمار وسجل هدفي النادي الكتالوني.

Ta feliz Bruna Marquezine? Neymar é flagrado com Demi Lovato. pic.twitter.com/fNuwroO3xU — ZIPERATIVO???????? (@ZIPERATIVOBR) ٢٣ يوليو، ٢٠١٧

وشاهدت ديمي لوفاتو مباراة يوفنتوس من الملعب ونشرت عدة تحديثات على مواقع التواصل الاجتماعي من قلب الحدث كما أنه بعد نهاية المباراة سارت مع نيمار لعدة دقائق خارج الملعب ما يثير الجدل بشأن دخول النجم البرازيلي قصة جديدة مع المطربة الأمريكية لتعويض فشله في علاقته مع الممثلة البرازيلية.