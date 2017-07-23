عارضة أزياء تغازل كريستيانو رونالدو

رغم أن كريستيانو رونالدو ليس في روسيا حاليًا حيث غادر البلاد على عجل قبل نهاية مشوار منتخب بلاده البرتغال في كأس القارات في وقت سابق من الشهر الحالي من أجل استقبال توأم الوليد من أم بديلة إلا أن حسناء روسية غازلته علنا أمام الجميع.

وخلال مقابلة مع موقع TMZ الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع الحالي عرضت الفتاة البالغ عمرها 24 عامًا نفسها على رونالدو (32 عامًا) رغم علمها بأنه يواعد جورجينا رودريغيز.

وقالت الشقراء “أعشق رونالدو فهو شخص رائع ويعجبني كثيرًا، أعلم أنه مرتبط بصديقة حاليًا. لكنني غير مرتبطة”.

ويتوقع رونالدو هداف ريال مدريد وقائد البرتغال أن تلد صديقته جورجينا (22 عامًا) أول أطفالهما بعدما تأكد حملها منه ليصبح أول طفل سيتم ميلاده بشكل طبيعي بعيدًا عن الأم البديلة بين أبناء رونالدو الثلاثة الحاليين.

ويقضي رونالدو حاليًا جولة خارجية في الصين للترويج لمنتجات شركة نايكي التي ترعاه مدى الحياة، حيث حضر مباراة ضمن الدوري الصيني يوم السبت في شنغهاي.