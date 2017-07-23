كريستيانو رونالدو يوجه نصيحة لنيمار

قالت تقارير صحفية إنجليزية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجّه نصيحة إلى البرازيلي نيمار لاعب برشلونة بالتخلي عن فكرة الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أوضحت صحيفة “صن” البريطانية اليوم الأحد أن رونالدو ونيمار تحدثا معًا عبر تطبيق “واتس أب” وأكدت أن رونالدو نصح نيمار بالانتقال إلى مانشستر يونايتد إذا كان يريد الرحيل عن برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو أبلغ نيمار بأن انتقاله إلى باريس سان جيرمان سيكون خطوة إلى الخلف باعتبار الدوري الفرنسي أقل تسويقيًا من الدوريين الإسباني والإنجليزي، ولن يستفيد نيمار كثيرًا من الانضمام إليه، لذلك عليه الانتظار حتى تأتي الفرصة المناسبة للانضمام إلى مانشستر يونايتد.

يأتي هذا في ظل تقارير عن اقتراب انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان من خلال دفع الفريق الفرنسي للشرط الجزائي في عقد اللاعب البرازيلي والذي يبلغ 222 مليون يورو.

وانتقل نيمار إلى برشلونة صيف العام 2013، قادمًا من سانتوس البرازيلي في صفقة أثارت الكثير من الجدل.