مانشستر يونايتد وآرسنال يحاولان إقناع ريال مدريد بالتخلي عن موهبته

يسعى ناديا آرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، لإقناع إدارة ريال مدريد الإسباني، بالسماح للموهبة الشابة ماركو أسينسيو بمغادرة الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الأحد إن فريقيْ مانشستر يونايتد وآرسنال يجهزان عرضين كبيرين للتعاقد مع أسينسيو الذي لفت الأنظار إليه الموسم الماضي.

انتقل أسينسيو إلى ريال مدريد صيف العام 2015، لكنه لعب موسم 2015/2016 معارًا في إسبانيول.

وسجل اللاعب الشاب 10 أهداف وصنع 4 في 38 مباراة مع الفريق الملكي الموسم الماضي، ليسهم في تتويجه بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

كما لعب أسينسيو (21 عامًا)، دورًا كبيرًا في وصول المنتخب الإسباني تحت 21 عامًا، إلى نهائي بطولة أوروبا، بتسجيله 3 أهداف.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الطريقة الوحيدة لإقناع ريال مدريد بالتخلي عن أسينسيو هي تقديم عرض ضخم، يضمن للملكي الحصول على مكسب مالي كبير من بيعه.