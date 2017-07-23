والد نيمار “كلمة السر” في بقاء أو رحيل اللاعب عن برشلونة

ما زال مسلسل نيمار مستمرًا مع برشلونة هذا الصيف، بين الرحيل أو البقاء، وتداولت الشائعات والأخبار، بعضها يؤكد قرب انتقاله لباريس سان جيرمان الفرنسي والأخير يقول إنه قريب من البقاء في برشلونة.

ومثلما عاش برشلونة مسلسلًا طويلًا مع نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل أن يمدد عقده، فيبدو أنه سيعيش مسلسلًا مطولًا مع النجم البرازيلي والقاسم المشترك بين النجمين أن والديهما هما المتحكمان في مصيريهما بشكل كبير.

وحسب الصحافة الإسبانية، فنيمار أخبر رئيس برشلونة وزملاءه باستعداده للبقاء في الفريق، لكن بشرط وحيد إرضاء والده فهو الوحيد الذي يملك المفاتيح في يده وبإمكانه تركه في كاتالونيا أو السفر نحو باريس.

???? خروج والد نيمار من ملعب المباراة مع اثنين من ادارة البارسا، والصعود إلى الحافلة. pic.twitter.com/am7PgZ5Kpv — BarcaArabNet (@BarcaArabNet) July 23, 2017

وبنفس الطريقة عاش برشلونة مسلسل ميسي، حيث كان والده يفرض وقت التفاوض ووقت رفع المفاوضات وإعلان فشلها والحديث عن العروض الخارجية.

والد نيمار ووالد ميسي يتحكمان في مصيريهما بشكل كبير ولا يهمهما سوى المال، وهو ما دفعهما دائمًا للمطالبة بزيادة الراتب السنوي أو حصة اللاعبين في بيع صورتهما مع الفريق وقد نجد النجم البرازيلي يبقى في برشلونة مقابل زيادة أجره مرة أخرى.

ويتذكر عالم كرة القدم كيف أن والد الألماني مسعود أوزيل هو من أخرجه من ريال مدريد ضد رغبته، لكونه كان وكيل أعماله في ذلك الوقت وتفاوض مع إدارة الفريق الملكي بطريقة غير لائقة وطالب براتب سنوي عالٍ جدًا، ما دفع فلورنتينو بيريز لقبول عرض مغرٍ من آرسنال وبيع اللاعب الذي ندم على خروجه من مدريد.

واضطر أوزيل لإبعاد والده عن أعماله ودخل في قضايا في المحاكم ضده، بينما في حالة نجمي برشلونة فقد جلس الأب والابن متهمان أمام المحاكم الإسبانية بالتحايل والتهرب الضريبي.

نيمار لا يعتزم التخلي عن والده ونشر صورة برفقته على المواقع الاجتماعية، مؤكدًا أنه يعتبره والدًا وصديقًا وأنه أحسن ما في حياته، بينما يعتبر ميسي أيضًا والده أهم إنسان في حياته، وقال أمام المحكمة إنه لا يتدخل في أي شيء تاركًا كل أموره المالية في يد والده.

كما كشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن حصول والد النجم البرازيلي نيمار على مبالغ مالية من نادي برشلونة خلال الأعوام الأربعة الماضية، فاقت ما تقاضاه ميسي خلال الفترة ذاتها.

وبدأت الصحف الإسبانية المقربة من برشلونة هجومها على والد نيمار الذي يتردد حصوله على وعد من إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي إذا نجح بنقل ابنه إلى الفريق الباريسي بالحصول على 100 مليون يورو، بخلاف راتب اللاعب والشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو.

وحصل والد نيمار على 40 مليون يورو عندما وقع ابنه لمصلحة برشلونة صيف العام 2013، وفي العام الماضي حصل على 50 مليون يورو بعد تجديد عقد ضلع مثلث “إم إس إن” الثالث، لتصل قيمة المبالغ التي حصل عليها إلى 90 مليون يورو، فيما لم تتجاوز قيمة رواتب ميسي السنوية في الفترة بين 2013-2016 مبلغ 74.9 مليون يورو.