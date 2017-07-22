زيدان يحسم مصير البرازيلي دانيلو مع ريال مدريد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، رحيل المدافع البرازيلي دانيلو عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في الكأس الدولية للأبطال.

وقال زيدان: “دانيلو سيرحل، لا يمكنني أن أقول أكثر في الموضوع احترامًا لإدارة ريال مدريد”.

وأضاف: “دانيلو لم يعد يتدرب معنا وهو خارج الفريق حاليًا”.

Zinedine Zidane has confirmed at his press conference that Danilo “has gone now”. pic.twitter.com/z5VqSSSrdq — City Watch (@City_Watch) July 22, 2017

وكانت عدة تقارير إعلامية قد تحدثت عن رغبة مانشستر سيتي في ضم اللاعب البرازيلي، وتأخرت المفاوضات بسبب الخلاف حول المبلغ المالي، لكن صحيفة “آ س” أكدت أن الفريق الإنجليزي سيدفع 36 مليون يورو .

ويرغب دانيلو في وقت أكبر للعب من أجل إقناع مدرب المنتخب البرازيلي بضمه للائحة المشاركين في نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا .

وكان دانيلو انضم لريال مدريد في صيف عام 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي، ولعب مع الفريق 56 مباراة سجَّل فيها 3 أهداف، وحقق العديد من الألقاب، منها لقبان في دوري أبطال أوروبا.