زيدان يحسم مصير البرازيلي دانيلو مع ريال مدريد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، رحيل المدافع البرازيلي دانيلو عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في الكأس الدولية للأبطال.

وقال زيدان: “دانيلو سيرحل، لا يمكنني أن أقول أكثر في الموضوع احترامًا لإدارة ريال مدريد”.

وأضاف: “دانيلو لم يعد يتدرب معنا وهو خارج الفريق حاليًا”.

Zinedine Zidane has confirmed at his press conference that Danilo “has gone now”. pic.twitter.com/z5VqSSSrdq

— City Watch (@City_Watch) July 22, 2017