موهبة جديدة تقرر الرحيل عن برشلونة

فقد فريق برشلونة موهبة جديدة من فريق الشباب حيث انتقل الكوري الجنوبي جانغ تشيول هي نحو الدوري اليوناني الممتاز ووقّع عقدًا لمدة موسمين مع فريق أستيراس تريبوليس.

ويعد المدافع الأيسر البالغ 19 عامًا من لاعبي مدرسة برشلونة الذين شاركوا في المواسم الأخيرة في دوري أبطال أوروبا الخاص بالشباب كما شارك مع منتخب بلاده ببطولة آسيا للناشئين في 2014 وخسر النهائي.

ونشر المدافع الشاب صورة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة له بقميص فريقه الجديد ولا تُعرف تفاصيل رحيله عن برشلونة.

ويضم برشلونة للشباب لاعبًا كوريًا جنوبيًا آخر هو النجم لي سيونغ هو والذي يلقب بميسي الآسيوي.

وكان اللاعبان وراء عقوبة برشلونة والقاضية بمنعه من التعاقدات لفترتين سنة 2014.