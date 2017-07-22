والد نيمار يبتز باريس سان جيرمان

أكدت الصحافة الكتالونية أن البرازيلي نيمار بات قريبًا من باريس سان جيرمان بنسبة 90%، فيما بدأ برشلونة رحلة البحث عن نجم يعوضه في الفريق لكن المفاوضات تبدو صعبة حسب صحفي مقرب من الفريق الفرنسي.

واستغل والد نيمار ضعف خبرة باريس سان جيرمان في ضم نجم برشلونة وطالب بمبالغ مالية كبيرة قد تجعل الفريق الباريسي مرة أخرى يرفع الراية البيضاء ويكتفي بالتشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم آرسنال والذي يوجد في العاصمة الفرنسية للتوقيع للفريق.

وقال الصحفي أولفيي تالارون على صفحته في “تويتر” إن المفاوضات تتقدم بين وكلاء النجم البرازيلي وممثلي باريس سان جيرمان لكن الاتفاق بينهما تعترضه عدة عقبات مالية.

وحسب الصحفي فباريس سان جيرمان وجد طريقة لدفع الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو لبرشلونة لكن والد نيمار يطالب بعمولة تصل إلى 45 مليون يورو و100 مليون يورو لابنه كمنحة توقيع وراتب سنوي خال من الضرائب يبلغ 40 مليون يورو.

وتحاول إدارة باريس سان جيرمان إقناع والد النجم البرازيلي ووكلائه أن الفريق لا يستطيع دفع كل المبالغ المطلوبة تحسبًا لقوانين اللعب المالي النظيف، لكنه في المقابل يحاول البحث عن حلول لإتمام صفقة حاول الفوز بها طيلة 6 سنوات كاملة منذ كان اللاعب في سانتوس البرازيلي.