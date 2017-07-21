قطر تتحايل على القانون لنقل نيمار إلى باريس سان جيرمان

بدأت تتضح معالم خطة إدارة نادي باريس سان جرمان الفرنسي لشراء النجم البرازيلي نيمار من برشلونة عبر دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو، لكن قانون اللعب المالي النظيف يطرح على إدارة الفريق الفرنسي مشكلة تدبير المبلغ.

ولن يستطيع الفريق الباريسي دفع 222 مليون يورو لبرشلونة قيمة الشرط الجزائي، كما لا يمكنه فتح باب المفاوضات مع الفريق الإسباني الذي يرفض بيع نجمه وينتظر فقط دفع قيمة الشرط الجزائي.

وكان رئيس برشلونة قد ألمح لاستحالة تمكن باريس سان جيرمان، أو أي فريق آخر من دفع الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو في عقد اللاعب وهو الشيء الذي يشعره بالهدوء والثقة في الحفاظ على نجمه.

لكن الملاك القطريين للفريق الفرنسي وجدوا الحل لدفع قيمة الشرط الجزائي عبر دفع شركة قطرية للمبلغ لشركة والده في البرازيل وبذلك يقوم اللاعب بنفسه بشراء عقده ويصبح لاعباً حراً ليوقع لفريق باريس سان جرمان.

الخطة الجديدة تعطي للفريق الفرنسي فرصة ضم اللاعب عبر التحايل على قانون اللعب المالي النظيف ودخول طرف قطري ثالث في اللعبة لكنه بعيداً عن عالم كرة القدم.