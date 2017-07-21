هدف مذهل للاعب ريال مدريد المعار إلى ديبورتيفو (فيديو)

أحرز فيديريكو فالفيردي هدفًا مذهلًا من خلال فوز فريقه ديبورتيفو لاكورونا الإسباني بستة أهداف مقابل هدف واحد على أود سوموزاس في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد.

ويلعب فالفيردي البالغ من العمر 18 عامًا معارًا من ريال مدريد إلى ديبورتيفو حيث يشارك معه الموسم المقبل لأول مرة في الليغا.

واستغل اللاعب حصوله على ركلة حرة مباشرة من نصف ملعبه ليسددها سريعًا عندما لمح حارس مرمى الفريق المنافس متقدمًا عن مرماه ليضع الكرة رائعة فوق رأس الحارس من مسافة طويلة للغاية.

وانتقل فالفيردي إلى ريال مدريد من فريق بينارول من أوروغواي لكن النادي الملكي أعاره إلى ديبورتيفو حتى يشارك بشكل منتظم ويكتسب خبرة المباريات في الدوري.