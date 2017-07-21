كم يتقاضى أنخل ماريا بيار من مسؤولياته في كرة القدم؟

أصبح أنخل ماريا بيار رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم خارج المكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم واللجنة التنفيذية للفيفا، بعدما قرر قاضي المحكمة العليا في إسبانيا باستمرار احتجازه في السجن بتهم الفساد.

وتنص قوانين الهيئتين على طرد كل عضو يدخل السجن بتهم تتعلق بالفساد وهو ما سيسري على الإسباني أنخل ماريا بيار الذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ولا تعتبر العلاقة جيدة بين غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، وألكسندر تشيفيرين رئس الاتحاد الأوروبي، من جهة وبيار من جهة أخرى لكونه من المخضرمين في الهيئتين وكانت علاقاته جيدة بمجموعة من رموز الفساد المعتقلين.

ويتقاضى بيار راتباً سنوياً يبلغ 300 ألف يورو ومصروفا يوميا يبلغ 500 يورو كنائب لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما يتقاضى 250 ألف يورو كنائب لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سنوياً.

ويبلغ راتب بيار شهرياً في الاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي يشغل رئيسه 12 ألف يورو.

ويجني الرئيس المعتقل حوالي مليون يورو سنوياً من مسؤولياته في عالم كرة القدم بالإضافة لعدة إيرادات من مشاركاته في ندوات ولقاءات حول كرة القدم.