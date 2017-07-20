بسبب بناء ملاعب جديدة.. فياريال وأتلتيكو مدريد يفتتحان الموسم خارج ملعبيهما

تجرى قرعة الدوري الإسباني موسم 2017-2018 غدا الجمعة في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم رغم اعتقال رئيسه أنخل ماريا بيار بسبب ضلوعه في ملفات فساد.

وقرر الاتحاد الإسباني الموافقة على قرار لجنة الدوري الإسباني والذي منح فريقا أتلتيكو مدريد وفياريال الحق في لعب الجولتين الأولى والثانية خارج ملعبيهما بسبب عدم انتهاء الأشغال في ملعبيهما ولن يكونا جاهزين قبل بداية شهر أيلول / سبتمبر القادم.

وتجري عدة أشغال بملعب لاسيراميكا معقل فريق فياريال والذي أصبح يحمل هذا الاسم منذ بداية السنة الحالية حيث كان يحمل إسم المادريغال لكون شركة جديدة احتضنت الملعب، فيما ودع فريق أتلتيكو مدريد ملعب فيسنتي كالدرون وانتقل لملعب جديد هو واندا ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد.

ويعني القرار الجديد أن الفريقين سيلعبان خارج ملعبيهما في الجولتين الأولى والثانية وسيستقبلان في الجولتين 20 و21، فيما سيبدأ ريال مدريد الموسم بلقاءين داخل ملعبه لكون جاره لن يلعب في مدريد.