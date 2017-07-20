رئيس برشلونة يحاول إقناع نيمار بالبقاء

وصل فريق برشلونة للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الكأس الدولية للأبطال حيث سيلتقي كل كل من يوفنتوس ومانشستر يونايتد وريال مدريد في كلاسيكو ودي.

وكان النجم البرازيلي نيمار حاضر رفقة الفريق رغم الشائعات التي تحدثت عن قرب رحيله نحو باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة ضخمة قد تكلف الفريق الفرنسي 222 مليون يورو مبلغ الشرط الجزائي في عقده.

وحسب صحيفة ” سبورت ” فجوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة استغل الرحلة الطويلة وتحدث منع النجم البرازيلي في محاولة لإقناعه بالبقاء ورفض كل العروض.

ولم يتكلم رئيس برشلونة بثقة في مطار نيويورك للصحفيين وقال: ” أنا هادئ كل الفرق تريده، أنتم تعرفون وقالها بوضوح أسألوه أنتم.”

وكان الرئيس يشير للحوار الأخير للنجم البرازيلي الذي أكد خلاله أنه سعيد في برشلونة لكن صحافة كاتالونيا أعتبرت تصريحات بارتوميو بمثابة عدم ثقة في بقاء نجم الفريق.