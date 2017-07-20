عادل رامي يتفوه بلفظ خارج ويرفض التعليق على علاقته بباميلا أندرسون (فيديو)

رفض اللاعب الفرنسي ذو الأصول المغربية عادل رامي الإجابة عن سؤال طرح عليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي أولمبيك مارسيليا لتقديمه، بمناسبة التحاقه بصفوفه بعد توصله إلى اتفاق مع نادي إشبيلية الاسباني.

وسأل أحد الصحفيين رامي قائلًا: “هل سيكون لنا حظ رؤية باميلا اندرسون في ملعب فيلودروم هذا الموسم؟”.

بدا جليا أن السؤال أحرج مدافع فريق إشبيلية السابق لدرجة أنه نطق عبارة نابية، ثم أجاب: “لا..لا أعرف ما علي قوله مع أنني راجعت دروسي جيدا، إنها حياتي الخاصة وأنا هنا للحديث عن كرة القدم.. آسف “.

وأضاف مازحا مع الصحفي: “ولكنها كانت محاولة جيدة منك”.

وكان خبر العلاقة بين الممثلة الأمريكية باميلا اندرسون (50 عاما) وعادل رامي (31 عاما) الذي يصغرها بسنوات قد أشعلت مواقع التواصل، خصوصا بعد نشر صورتهما معا في مطعم “كوت دازور” في مدينة نيس الفرنسية، حيث قالت بعض الأخبار غير المؤكدة أنهما قضيا وقتا ممتعا معا.