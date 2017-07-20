قرار غريب من ماركو فيراتي يثير التكهنات بشأن مستقبله

أعلن ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان وأحد أهم أهداف برشلونة خلال فترة الانتقالات الحالية تعيين مواطنه مينو رايولا وكيلًا جديدًا لأعماله ما يعني اقترابه من اتخاذ خطوة مهمة في مسيرته.

وترددت شائعات أمس الأربعاء أن الدولي الإيطالي الشاب سيستغني عن خدمات وكيل أعماله دوناتو دي كامبلي، وقد تأكد الآن أنه سيعمل مع الوكيل المميز رايو من الآن فصاعدًا.

وقال فيراتي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “أعلن أن الشخص الوحيد المخوّل والمسؤول عن شؤوني الرياضية هو السيد مينو رايولا”.

وأضاف: “أشكر السيد دوناتو دي كامبلي على عمله الممتاز معي حتى الآن، أريد أن أؤكد مجددًا تقديري العميق والثابت له”.

ويشتهر رايولا بأنه وكيل أعمال العديد من النجوم أبرزهم زلاتان إبراهيموفيتش نجم مانشستر يونايتد السابق ولاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا والإيطالي المثير للجدل ماريو بالوتيلي مهاجم نيس الفرنسي.

ويرغب فيراتي في الانتقال إلى برشلونة لكن ناديه باريس سان جيرمان متمسك به للغاية ولا يريد التفريط فيه إلا بمقابل مالي ضخم.

وتردد أن برشلونة يفكر في منح النادي الباريسي إيفان راكيتيتش أو أي لاعب يريده مقابل مبلغ مالي كبير في نظير الحصول على خدمات فيراتي.

ويأتي القرار الجديد ليصعب من مهمة برشلونة الراغب في ضم النجم الإيطالي لأن الوكيل الجديد مشهور بصفقات كبيرة ويعرف جيدًا تسويق موكليه.

وجاء قرار ماركو فيراتي تلبية لمطالب إدارة باريس سان جيرمان التي لم تعجبها تصريحات ليوناردو دي كامبلي كما يؤكد القرار رغبة اللاعب في جعل مصيره بيد الفريق الفرنسي واستعداده للبقاء حسب رغبة ناديه.

وكان ليوناردو دي كامبلي حاول ضم موكله لبرشلونة وضغط بقوة على إدارة باريس سان جيرمان وأطلق تصريحات نارية ضدها لكنه أدى الثمن وفقد لاعبًا كبيرًا.