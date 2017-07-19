الشرط الجزائي لنيمار يساوي ثمن فريق كامل في سوق الانتقالات (صورة)

يستعد فريق باريس سان جيرمان لصفقة تاريخية في كرة القدم العالمية، وفقًا للعديد من التقارير الصحافية، عبر دفع الشرط الجزائي في عقد البرازيلي نيمار، مهاجم برشلونة، والبالغ 222 مليون يورو، وهو ما يجعل النجم البرازيلي أغلى لاعب في التاريخ لو تمت الصفقة فعلًا.

ونشرت صحيفة “ماركا ” الإسبانية، تقريرًا طريفًا حول ثمن الصفقة وأكدت أنها بمثابة ثمن فريق كامل في سوق الانتقالات الصيفية الحالية يضم 11 لاعبًا بإمكانهم تشكيل فريق قوي يصارع كبار أوروبا.

ونستعرض الفريق الذي بلغ ثمنه 222 مليون يورو في سوق الانتقالات الحالية كما جاء في “ماركا”:

الحارس:

البوسني أسمير بيغوفيتش، والتي بلغت صفقة انتقاله من تشيلسي لبورنموت 11 مليون يورو ويعتبر من الحراس المخضرمين والجيدين.

الدفاع:

المغربي المهدي بنعطية، والذي اشترى عقده يوفنتوس من بايرن ميونخ مقابل 17 مليون يورو.

الإيطالي ليوناردو بونوتشي، مدافع ميلان الجديد، الذي دفع فيه فريقه 42 مليون يورو ليوفنتوس.

الأرجنتيني ماتيو موساشيو، والذي اتتقل من فياريال لميلان مقابل 18 مليون يورو.

وسط الميدان:

الإسباني الشاب داني سيبايوس انتقل من ريال بيتيس لريال مدريد مقابل 17 مليون يورو.

الإسباني روكي ميسا، انتقل من لاس بالماس لسوانزي سيتي مقابل 12.5 مليون يورو.

الكولومبي خوان كوادرادو انتقل رسميًا من تشيلسي ليوفنتوس مقابل 20 مليون يورو.

الإسباني نوليتو انتقل من مانشستر سيتي لإشبيلية مقابل 9 ملايين يورو.

التركي هاكن كالهانغولو انتقل من باير ليفركوزن لميلان مقابل 22 مليون يورو.

الهجوم:

الفرنسي ألكسندر لاغازيتي انتقل من أولمبيك ليون لآرسنال مقابل ما يقارب الـ50 مليون يورو.

الإسباني ساندرو راميرز انتقل من مالاغا لإيفرتون مقابل 6 ملايين يورو.